Происшествия |

С учетом большой территории пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости, смены направлений ветра и сухой погоды прогнозы по ограничению пожара неутешительны, сообщил руководитель отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Он добавил, что в субботу, 21 июля, в середине дня ситуация выглядела обнадеживающе, а также было ограничено горение на большей части территории. Однако к вечеру ветер начал дуть в другом направлении, и загорелась куча торфа, приготовленная к реализации.

По словам Яункикиса, трудно прогнозировать, сколько продлится тушение пожара.

"При основательном дожде это может произойти в течение дня, но на фоне сухой погоды прогнозировать сложно, это не так просто", - сказал специалист.

На помощь спасателям прибыл вертолет воздушных сил Литвы.

Как сообщалось ранее, 17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар.

В связи с этим был эвакуирован поселок Стикли в Вентспилсском крае, но в субботу большинство его жителей вернулось домой под расписку, что они сами берут ответственность за свою безопасность.

Фото: НВС