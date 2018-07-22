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Несмотря на то, что погодные условия в воскресенье, 22 июля, не были благоприятными для тушения пожара, пламя удалось удержать внутри периметра, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Пожарные на месте происшествия работают уже больше 120 часов.

"Мы уже многократно говорили, что работа тяжелая и длительная. Это связано со спецификой торфяных пожаров - торф горит и тлеет вовнутрь, а в лесу пламя может быстро распространиться по сухим деревьям и земле", - пояснила Палкавниеце.

По ее словам, в воскресенье участвующие в тушении пожара люди работали, чтобы не допустить распространения пламени. Были также проведены работы по тушению тлеющих мест. Погодные условия не были благоприятными, поскольку в тлеющих местах с дуновением ветра снова появлялось пламя.

Однако пока пожарным удалось удержать горение во внутреннем периметре - огонь распространяется только внутри ограниченной территории и не выходит за ее пределы.

Во многих местах до сих пор чувствуется задымление. В то же время проводятся проверки загрязнения воздуха в городах Курземе, в округе пожара. Как только будут известны результаты, жители будут оповещены, рассказала Палкавниеце.

Пока людей из местных населенных пунктов призывают не приближаться к месту пожара и не планировать прогулки или, например, поход за ягодами или грибами в соседних лесах, где чувствуется задымление, а также в случае, если запах дыма ощущается в округе домов, нужно закрыть окна и двери.

Служба неотложной медицинской помощи призывает каждого, кто в этом пожаре надышался дымом или имеет жалобы, связанные с самочувствием, консультироваться с медиками, позвонив по телефону 113 или 66 016 001.

Как сообщалось ранее, пожар торфяника в Валдгалской волости начался 17 июня. Позже пламя распространилось и на лес.

Согласно данным Управления чрезвычайных ситуаций программы Евросоюза Copernicus, до 22 июля выгорела площадь величиной в 1010,5 гектаров. Информация со спутников свидетельствует, что выгорело 267 гектаров леса, 311,7 гектаров кустарников и травы, а также 431,8 гектаров торфяника.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija