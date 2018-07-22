Спасатели нашли в водоемах двух утонувших (1)
Происшествия | 22 июля 2018 года, 20:17
В субботу, 21 июля, спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) нашли в водоемах тела двух утонувших, а еще одного человека удалось спасти.
Как сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, люди утонули в Паргауйском крае и в Гулбенском крае.
В Риге во второй половине дня поступил вызов о человеке, который пытался переплыть Даугаву, но ему стало плохо. Человека вытащил из воды свидетель происшествия, и он был передан медикам.
Фото: pixabay.com
По фиг все...