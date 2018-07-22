Происшествия |

В субботу, 21 июля, спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) нашли в водоемах тела двух утонувших, а еще одного человека удалось спасти.

Как сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, люди утонули в Паргауйском крае и в Гулбенском крае.

В Риге во второй половине дня поступил вызов о человеке, который пытался переплыть Даугаву, но ему стало плохо. Человека вытащил из воды свидетель происшествия, и он был передан медикам.

Фото: pixabay.com