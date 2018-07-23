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Спасателям ночью удалось удержать пожар торфяника в Валдгалской волости внутри созданного периметра, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Тушение пожара в лесу и на торфяниках продолжается уже шестой день. Есть места, где торф горит открытым пламенем.

Палкавниеце сказала, что тушение пожара проходит трудно и будет долгим, что связано со спецификой пожара на торфяниках. Также в понедельник могут быть известны результаты проверки загрязнения воздуха в окрестных городах.

Между тем министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью Латвийскому радио отметил, что 23 июля будет созвано заседание Кризисного совета, на котором планируется решить, нужны ли дополнительные ресурсы, чтобы защитить периметра пожара, а после ликвидировать возгорание.

Министр пояснил, что на месте пожара мох и торф тлеют на глубине одного метра, поэтому нельзя рисковать, посылая туда спасателей. Он указал, что сейчас главной задачей является удержать пожар.

По словам Козловскиса, латвийские пожарные, меняясь между собой, проработали почти неделю. От ГПСС была получена информация, что ресурсов достаточно. Однако будет также поднят вопрос о том, не стоило бы воспользоваться международной помощью.

Стоит также понимать, что задымление влияет на ближайшие населенные пункты, добавил Козловскис.

Как сообщалось ранее, пожар торфяника в Валдгалской волости начался 17 июня. Позже пламя распространилось и на лес.

Согласно данным Управления чрезвычайных ситуаций программы Евросоюза Copernicus, до 22 июля выгорела площадь величиной в 1010,5 гектаров. Информация со спутников свидетельствует, что выгорело 267 гектаров леса, 311,7 гектаров кустарников и травы, а также 431,8 гектаров торфяника.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija