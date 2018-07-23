Полицейских подозревают в мошенничестве с игровыми аппаратами (4)

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Происшествия | 23 июля 2018 года, 11:32

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило запрос в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование в отношении двух полицейских за мошенничество с игровыми аппаратами, сообщили в бюро.

Уголовный процесс был начат в начале этого года в связи с подозрениями о существовании организованной группировки мошенников, в которой состояли два сотрудника правоохранительных органов, а также граждане России и Украины.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что подозреваемые реализовывали мошенническую схему в игровых аппаратах. Они использовали специальную программу, которую закачивали в игральный аппарат. После введения специального кода менялся ход игры, в результате мошенники получали крупные выигрыши.

За данное преступление Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

Подозреваемые были задержаны после получения выигрыша. Сотрудники Госполиции, участвовавшие в мошенничестве, в момент задержания находились не при исполнении.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
А с ними2 часа назад
Делят пьедестал почёта дорожная полиция и ПБ.
У нас самые честные менты в мире.
1
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12 часа назад
Да что вы говорите. Латвийские поличцеские - свмые честные на планете. такого не может быть.
я не верю
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1 час назад
Как можно в автомат прогу закачать?Там ни одного разъема снаружи нет!
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