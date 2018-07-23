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Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило запрос в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование в отношении двух полицейских за мошенничество с игровыми аппаратами, сообщили в бюро.

Уголовный процесс был начат в начале этого года в связи с подозрениями о существовании организованной группировки мошенников, в которой состояли два сотрудника правоохранительных органов, а также граждане России и Украины.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что подозреваемые реализовывали мошенническую схему в игровых аппаратах. Они использовали специальную программу, которую закачивали в игральный аппарат. После введения специального кода менялся ход игры, в результате мошенники получали крупные выигрыши.

За данное преступление Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

Подозреваемые были задержаны после получения выигрыша. Сотрудники Госполиции, участвовавшие в мошенничестве, в момент задержания находились не при исполнении.

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