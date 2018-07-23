Трехлетний ребенок отравился моющим средством
Происшествия | 23 июля 2018 года, 13:51
В Курземе трехлетняя девочка прокусила капсулу с моющим средством для стиральной машины, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйиня.
Ребенок доставлен в больницу.
В Земгале годовалый ребенок опрокинул на себя электрический чайник с горячей водой. Он был доставлен в больницу с ожогами спины, плеч и рук.
В Курземе ожоги получила девятилетняя девочка, которая обожглась горячим чаем. Ребенок обжог шею и плечи.
Всего за сутки СНМП получила 1113 вызовов, из них 266 были связаны с травмами.
Фото из Flickr/katy1279