Происшествия |

В Курземе трехлетняя девочка прокусила капсулу с моющим средством для стиральной машины, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйиня.

Ребенок доставлен в больницу.

В Земгале годовалый ребенок опрокинул на себя электрический чайник с горячей водой. Он был доставлен в больницу с ожогами спины, плеч и рук.

В Курземе ожоги получила девятилетняя девочка, которая обожглась горячим чаем. Ребенок обжог шею и плечи.

Всего за сутки СНМП получила 1113 вызовов, из них 266 были связаны с травмами.

Фото из Flickr/katy1279