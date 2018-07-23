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Оценив образцы воздуха в окрестностях горящего торфяника, в поселке Стикли, куда накануне вернулись местные жители после эвакуации, констатирован очень высокий уровень загрязнения воздуха, сообщила Инспекция здравоохранения.

Инспекция сделала вывод, невысокий уровень загрязнения воздуха, который не навредит здоровью местных жителей наблюдается только в Кулдиге. Самый высокий уровень загрязнения зафиксирован в Стикли. В остальных местах (в Юрмале, Броцени, Салдусе, Скрунде, Пелчи, Стенде, Дижстенде, Талси, Валдемарпилс), где прошли проверки, результаты измерений не превышают определенные пограничные показатели.

Как рассказал после заседания кризисного совета министр среды Каспар Герхардс, измерения качества воздуха будут проводиться Государственной службой среды регулярно во всех затронутых пожаром территориях. Затем данные будут передаваться Инспекции здравоохранения, которая будет давать соответствующие рекомендации.

Чтобы жители смогли своевременно получать информацию, все связанные с мониторингом воздуха службы будут распространять информацию как на своих порталах, так и в СМИ.

Инспекция здравоохранения обращает внимание на то, что в Европейском союзе и Латвии нет четких нормативов относительно моментальных измерений загрязняющих воздух твердых частиц, так как ограничение в 50 μg/m3 относится на среднесуточную концентрацию, а именно за 35 суток в течение года. Поэтому наблюдения за качеством воздуха в случае с пожаром под Талси могут быть только предварительными.

Инспекция здравоохранения жителей прилежащих к пожарищу территорий призывает соблюдать меры предосторожности:

Если вблизи наблюдается большое задымление, то желательно не покидать без серьезных обоснований помещение, не выпускать детей. При нахождении внутри помещения не открывать окна и двери. Таким образом, пока не спадет дым, воздух внутри помещения останется относительно чистым. В случае, когда помещения с плохой изоляцией или на улице слишком жарко, рекомендуется оставить задымленную территорию вовсе.

Если в помещениях действует система кондиционирования, то ее лучше установить на режим рециркуляции, чтобы воздух из вне не попадал в помещения.

Находясь на улице, надо избегать физической активности, если только это не связано со спасательными работами.

В случае возникновения опасений за свое самочувствие и состояние здоровья своих родных и близких необходимо обращаться за консультацией в Государственную службу здравоохранения по телефону 67081600.

При появлении симптомов, характерных для болезней дыхательных путей и сердца, или о других нарушениях здоровья необходимо срочно обращаться за медицинской помощью по телефону 113.

Как сообщалось, пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался во вторник, позже пламя распространилось и на лес. Ранее из-за сильного задымления был эвакуирован поселок Стикли в Вентспилсском крае, но в субботу большинство его жителей вернулись домой под подпись о том, что сами берут на себя ответственность за свою безопасность.