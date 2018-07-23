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Латвия попросит международной помощи в тушении пожара на торфянике и в лесу в Валдгалской волости, сообщили министр земледелия Янис Дуклавс и министр внутренних дел Рихард Козловскис после заседания Кризисного совета.

Правительство на внеочередном заседании поддержало просьбу о международной помощи в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

Козловскис указал, что в основном требуется помощь в тушении пожара с воздуха. Министр отметил, что Латвия будет просить о помощи все 28 стран-членов Евросоюза.

Как сообщалось ранее, 17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар.

В тушении пожара участвуют также вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija