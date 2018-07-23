Латвия попросит помощи у Евросоюза в тушении пожара под Талси (25)

фото

Происшествия | 23 июля 2018 года, 14:37

Латвия попросит международной помощи в тушении пожара на торфянике и в лесу в Валдгалской волости, сообщили министр земледелия Янис Дуклавс и министр внутренних дел Рихард Козловскис после заседания Кризисного совета.

Правительство на внеочередном заседании поддержало просьбу о международной помощи в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

Козловскис указал, что в основном требуется помощь в тушении пожара с воздуха. Министр отметил, что Латвия будет просить о помощи все 28 стран-членов Евросоюза.

Как сообщалось ранее, 17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар.

В тушении пожара участвуют также вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija

Комментарии 25
.1 час назад
мы все ,нормальные люди против пожара,против беды, но и против таких как ты пиздоболов, предателей Латвии, которые сыпят лозунгами и при этом не хера не делают, лавры Латвийской ССР? "да здравствует первое мая!, ура!" твари, вовремя порвали партбилеты? вовремя стали "за свободу"?жрать охота? иди работай, олунь! не хер сдесь кормить всех своими коммунистскими лозунгами, переделаными под демократию, таких как ты, надо заставить работать, ничего за день не сделал-сиди голодным, вот твоя формула,бывшая коммуняка, переодевшаяся тварь.
Ответить
Well2 часа назад
Прилетит вертолётик с Гейропы и погасит пожарчик за несколько сот тысяч евриков... Как романтично-с...
2
Ответить
12 часа назад
наконец-то простые работяги увидят этот колхозный ужас. совсем не тот, что по телеящику крутят про историю успеха
2
Ответить