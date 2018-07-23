Происшествия |

В Вецумниеки пропала 67-летняя постоялица пансионата Илзе Рускуле. Женщина вышла с территории заведения около 14 часов 22 июля 2018 года и до сих пор назда не вернулась.

ПРИМЕТЫ: небольшого роста, светлосволосая, волосы короткие с проседью.С собой у пропавшей была черная сумочка и мобильный телефон.

Была одета: в светло-коричневые шорты, цветастую рубашку (рисунок- цветы или бабочки), могла переодеться в сплошной купальный костюм.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможных перемещениях, срочно сообщать в полицию по номеру 110 или в BEZVESTS.LV по телефону 22 084 084.