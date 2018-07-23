В Вецумниеки пропала 67-летняя постоялица пансионата (1)
Происшествия | 23 июля 2018 года, 15:10
В Вецумниеки пропала 67-летняя постоялица пансионата Илзе Рускуле. Женщина вышла с территории заведения около 14 часов 22 июля 2018 года и до сих пор назда не вернулась.
ПРИМЕТЫ: небольшого роста, светлосволосая, волосы короткие с проседью.С собой у пропавшей была черная сумочка и мобильный телефон.
Была одета: в светло-коричневые шорты, цветастую рубашку (рисунок- цветы или бабочки), могла переодеться в сплошной купальный костюм.
Просьба ко всем, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможных перемещениях, срочно сообщать в полицию по номеру 110 или в BEZVESTS.LV по телефону 22 084 084.
Divas līdzīgas te ir - slēpjas zem nikiem "Patriot" un "Latviešu Patriots"