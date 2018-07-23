Происшествия |

20 июля 2018 года из дома в Пурской волости вышел 34-летний Раймонд Вилце (рожд. в 1984 г.), досих пор место его нахождение не установлено, никаких сведений о себе не подавал, пишет Bezvests.lv.

Известно, что мужчина вышел из дома около 22:00. При себе у пропавшего ничего не было, телефон также остался дома.

Был одет: в футболку черного цвета, темно-синие джинсы, серые туфли без шнурков.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего или что-то знает о его возможных перемещениях, срочно сообщать в полицию по номеру 110 или в BEZVESTS.LV по телефону 22 084 084.