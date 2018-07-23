Двое эстонцев взобрались на памятник Свободы (6)

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Происшествия | 23 июля 2018 года, 18:07

В субботу, 22 июля, незадолго до 5:00 сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции обратили внимание на компанию мужчин, двое из которых подбежали к памятнику Свободы и взобрались на него. Информация была передана работникам рижской муниципальной полиции.

Ближайший экипаж городской полиции отправился на место, где стало ясно, что это туристы из Эстонии. Обоим мужчинам было приказано спуститься. К этому времени к памятнику подъехали работники Туристической полиции, которые продолжили работу с иностранцами.

На вопрос о мотивации таких действий, эстонцы ответили, что хотели сделать фото.

На правонарушителей составлены протоколы за проявление неуважения к памятнику Свободы. К одному из нарушителей применен штраф в размере 125 евро, к другому 150 евро.

Комментарии 6
juzeff1 час назад
За публичный гомосексуальный оральный секс в центре города на Привокзальной площади штраф 70 евро,а тут 150.Куда катиться Латвия?А если эти двое были бы гомосексуалистами из Англии-то оштрафовали бы полицию.За гомофобию и игнорирование европейских ценностей.
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Хм1 час назад
Действительно, фигня какая. Ну подумаешь залезли на памятник или насцали на него.Главное штраф в казну и висс картиба. Сцыте и ползайте дальше.
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Саня9 минут назад
Предлагаю подвести к монументу ток.
А утром просто убирать обгоревшие трупы.
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