Происшествия |

В субботу, 22 июля, незадолго до 5:00 сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции обратили внимание на компанию мужчин, двое из которых подбежали к памятнику Свободы и взобрались на него. Информация была передана работникам рижской муниципальной полиции.

Ближайший экипаж городской полиции отправился на место, где стало ясно, что это туристы из Эстонии. Обоим мужчинам было приказано спуститься. К этому времени к памятнику подъехали работники Туристической полиции, которые продолжили работу с иностранцами.

На вопрос о мотивации таких действий, эстонцы ответили, что хотели сделать фото.

На правонарушителей составлены протоколы за проявление неуважения к памятнику Свободы. К одному из нарушителей применен штраф в размере 125 евро, к другому 150 евро.