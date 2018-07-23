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В ночь на 21 июля 2018 года около 3 часов ночи пропал 22-летний Владислав Фуртат. Последний раз общался с родителями по телефону в день пропажи - в период между 20:00 и 21:00.

Родственники подтверждают - Владислава видели в последний раз около двух часов ночи, когда он сел в попутку в центре Риги на улице Brīvības 87 (бар Solyanka) и, возможно, отправился в Зиепниеккалнс (Ilmājas, 3).

После того, как сел в машину, телефон отключился, и с того момента о Владиславе ни у друзей, ни у родных нет никаких известий.