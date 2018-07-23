В Риге пропал 22-летний Владислав Фуртат
Происшествия | 23 июля 2018 года, 18:02
В ночь на 21 июля 2018 года около 3 часов ночи пропал 22-летний Владислав Фуртат. Последний раз общался с родителями по телефону в день пропажи - в период между 20:00 и 21:00.
Родственники подтверждают - Владислава видели в последний раз около двух часов ночи, когда он сел в попутку в центре Риги на улице Brīvības 87 (бар Solyanka) и, возможно, отправился в Зиепниеккалнс (Ilmājas, 3).
После того, как сел в машину, телефон отключился, и с того момента о Владиславе ни у друзей, ни у родных нет никаких известий.