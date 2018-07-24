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После пятичасовых поисков в Вецумниеки добровольцы поисковой организации Bezvests.lv нашли пропавшую из пансионата 67-летнюю Илзе Рускуле.

Женщина отсутствовала сутки, она находится в целости и сохранности. После тщательного прочесывания добровольцами (в том числе и кинологами с собаками) местности, поделенной на участки, пожилая женщина была найдена неподалеку от пансионата, неподвижно лежащей. В поисковом мероприятии были использованы ручные тепловизоры, а также дрон с теплокамерой, которая сверху показала светящуюся точку. Последующая проверка в подозрительных участках показала, что сигнал был верным, рассказали в Bezvests.

Организация благодарит за помощь добровольцев, кинологическую группу, родных пропавшей Илзе и всех, поучаствовавших в поисках.

Ранее сообщалось, что 67-летняя постоялица пансионата Илзе Рускуле вышла с территории заведения около 14 часов 22 июля 2018 года и не вернулась.