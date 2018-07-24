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Латвия обратилась за помощью в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости также к Белоруссии, так как ресурсы стран Евросоюза (ЕС) из-за бушующих в некоторых из них лесных пожаров пока ограничены, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения замначальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Кристап Эклонс.

Латвия известила ЕС о том, что ей может потребоваться помощь в тушении этого пожара, еще на его начальном этапе, "так что мы встали в очередь", добавил он.

Сейчас в Европе имеется только один свободный вертолет для тушения пожаров, так как с просьбой о международной помощи в тушении лесных пожаров обратились также Сербия, Греция, Финляндия, сообщил Эклонс.

Белоруссия уже откликнулась на просьбу, и вертолеты готовы вылететь в Латвию. Сейчас МВД и МИД оформляют необходимую для этого документацию.

Для тушения пожара в Валдгалской волости очень нужна именно авиатехника, так как из-за большой площади горения пожарные не могут добраться в ее центр, где к тому же начали валиться деревья, а это опасно. Поэтому требуются вертолеты, а потенциально - и самолеты, пояснил Эклонс.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija