Происшествия |

В помещениях обнаруженного в Огрском крае нелегального производства с использованием современного оборудования выпускались сигареты в большом количестве. Это уже второе обнаруженное в Огрском крае за последний месяц производство нелегальных сигарет.

В конце прошлой недели в Риге была обнаружена профессионально оснащенная в трех ангарах станция хранения нефтепродуктов.

Более подробно об этом сегодня в 14.30 на пресс-конференции расскажет начальник Рижского регионального управления криминальной полиции Андрей Созинов.

Фото: Valsts policija