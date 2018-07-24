В Риге обнаружили подпольное нефтехранилище (3)

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Происшествия | 24 июля 2018 года, 11:51

В помещениях обнаруженного в Огрском крае нелегального производства с использованием современного оборудования выпускались сигареты в большом количестве. Это уже второе обнаруженное в Огрском крае за последний месяц производство нелегальных сигарет.

В конце прошлой недели в Риге была обнаружена профессионально оснащенная в трех ангарах станция хранения нефтепродуктов.

Более подробно об этом сегодня в 14.30 на пресс-конференции расскажет начальник Рижского регионального управления криминальной полиции Андрей Созинов.

Фото: Valsts policija

Комментарии 3
.1 час назад
Malacis pidriots.
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Latviešu Patriots56 минут назад
Muti aizver, kaklu sasaldēsi:))
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Latviešu Patriots1 час назад
Malači policisti!
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