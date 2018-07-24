В Риге обнаружили подпольное нефтехранилище (3)
Происшествия | 24 июля 2018 года, 11:51
В помещениях обнаруженного в Огрском крае нелегального производства с использованием современного оборудования выпускались сигареты в большом количестве. Это уже второе обнаруженное в Огрском крае за последний месяц производство нелегальных сигарет.
В конце прошлой недели в Риге была обнаружена профессионально оснащенная в трех ангарах станция хранения нефтепродуктов.
Более подробно об этом сегодня в 14.30 на пресс-конференции расскажет начальник Рижского регионального управления криминальной полиции Андрей Созинов.
Фото: Valsts policija
Malacis pidriots.
15
Ответить
Muti aizver, kaklu sasaldēsi:))
91
Ответить
Malači policisti!
61
Ответить