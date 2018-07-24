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Международный аэропорт "Рига" высказал предупреждение компании Havas Latvia, которая занимается наземным обслуживанием airBaltic, поскольку та не смогла обеспечить своевременную выдачу багажа.

В воскресенье, 22 июля, пассажиры получили свой багаж с опозданием, а не через 20 минут после посадки рейса, как предусматривают внутренние правила аэропорта.

Для разрешения ситуации была привлечена служба безопасности аэропорта, которая обеспечила выдачу багажа. В связи со случившемся начато внутреннее расследование, чтобы в дальнейшем такое не повторилось.

Представители аэропорта приносят свои извинения пассажирам, которых коснулась эта ситуация.

Фото: pixabay.com