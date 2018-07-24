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В понедельник, 23 июля, за пределами периметра территории пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости было обнаружено семь очагов огня, сообщил во вторник журналистам министр внутренних дел Рихард Козловскис.

После обследования территории был сделан вывод, что скорее всего был совершен поджог.

"Признаки свидетельствуют, что пожар возник не случайно, и это шокирующий факт", - сказал он.

Козловскис призвал жителей, располагающих какой-либо информацией об этом, сообщить ее полиции.

Тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости продолжается уже седьмой день. Пожар вспыхнул во вторник, 17 июля, на торфяном болоте, затем огонь перекинулся и на лес.

Как сообщалось ранее, вчера правительство на внеочередном заседании приняло решение поддержать просьбу о международной помощи в тушении пожара в Валдгалской волости. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) вчера поместила в Общей коммуникационно-информационной системе чрезвычайных ситуаций просьбу предоставить три вертолета, чтобы обеспечить непрерывное тушение пожара.

Латвия обратилась за помощью в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости также к Белоруссии, так как ресурсы стран ЕС из-за бушующих в некоторых из них лесных пожаров пока ограничены, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения замначальника ГПСС Кристап Эклонс.

Фото: Artūrs Andrejs Blomkalns, Valsts policija