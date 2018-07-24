Происшествия |

В среду утром, 25 июля, в работах по тушению пожара в Валдгалской волости начнет участвовать белорусский вертолет, сообщил после заседания правительства министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Вертолет из Белоруссии привлечен на основании межгосударственного договора о взаимопомощи по гражданской обороне.

Министр сообщил, что сегодня работу в районе пожара начали литовские вертолеты, оказывающие существенную поддержку в местах, до которых спасатели не могут добраться физически.

Также по-прежнему ожидается информация от других стран ЕС, которые могут оказать помощь в тушении пожара.

По словам Козловскиса, сейчас в тушении задействованы до 100 спасателей и более 20 земассаргов. Площадь пожара превышает 1000 га, но она не выгорела полностью, есть и не затронутые огнем территории.

Для получения помощи от Белоруссии потребовалось специальное решение правительства. На нее выделено 150 тыс. евро из средств на непредвиденные обстоятельства.

Фото: pexels.com