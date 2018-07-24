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В ходе расследования уголовного дела, связанного с сетью ресторанов Vairāk saules, правоохранительные органы выяснили, что работники этого предприятия получали зарплату "в конвертах", сообщил глава Рижского регионального управления криминальной полиции Андрей Созинов.

"Были изменены и удалены зарегистрированные в кассовой системе данные. Также было получено подтверждение, что сотрудники получали зарплату наличными деньгами", - указал он.

Учитывая, что процесс расследования трудоемкий, пока не разглашается, как долго применялась преступная схема.

"Полиция провела 35 обысков и изъяла большое количество документов, жестких дисков и других доказательств, анализ которых займет много времени и сил. Однако мы делаем все возможное, чтобы закончить расследование как можно скорее", - добавил Созинов.

По его словам, полиция сотрудничает со своими зарубежными коллегами. Созинов также указал, что число подозреваемых пока остается неизменным.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.