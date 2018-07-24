Происшествия |

Полиция обратилась за помощью к населению в расследовании вероятных поджогов недалеко от масштабного пожара под Талси.

Как сообщает Госполиция, 23 июля в нескольких километрах от места, где уже в течение недели не могут справиться с пожаром на торфянике и в лесу, констатированы места, где горел лес.

Правоохранительные органы просят очевидцев звонить, если имеется полезная для следствия информация.

"Недалеко от того места, где уже несколько дней продолжается тушение пожара в лесу и на торфянике, констатировано еще семь мест, где загорелся лес. Есть подозрения, что на этом участке, вероятно, произошел злонамеренный поджог.Если у вас есть какая-либо полезная для следствия информация, звоните по телефону 67085945", - сказано в сообщении полиции.

Возгорания констатированы в Вентспилсском крае, где пожары были констатированы в семи разных местах. Огонь в этих местах уже локализован. По факту возбуждено уголовное дело и начато расследование.

Стоит напомнить, что ранее Министерство внутренних дел во вторник, 24 июля, объявило, что во время обследования территории были обнаружены доказательства того, что пожар на торфяном болоте не был случайным – речь идет о преднамеренном поджоге.

"Признаки свидетельствуют, что пожар возник не случайно, и это шокирующий факт", - сказал глава МВД Рихард Козловскис.

Министр призвал жителей, располагающих какой-либо информацией об этом, сообщить ее полиции.

Тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости продолжается уже седьмой день. Пожар вспыхнул во вторник, 17 июля, на торфяном болоте, затем огонь перекинулся и на лес. На данный момент выгорело 267 га леса, 311,7 га кустарников и травы, 431,8 га торфяных болот.

Пожар тушат, в том числе и с воздуха. Латвия запросила помощь на тушение пожара с воздуха у стран ЕС, однако свободных вертолетов нет, так как в нескольких странах Евросоюза также горят леса. На данный момент на призыв о помощи откликнулась Белоруссия, ответственные министерства готовят необходимые документы.

Фото: twitter.com/ugunsdzeseji