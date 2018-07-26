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В очень жаркую и длительно сухую погоду лес превращается в большую пороховую бочку, поэтому он чаще всего страдает от халатности и невнимательности жителей. Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил гендиректор Государственной службы леса (ГСЛ) Андис Креслиньш.

Креслиньш подчеркнул, что торфяник в Валдгалской волости явно не является результатом поджога, однако возникшие рядом лесные пожары, могли быть вызваны злоумышленными действиями. Гендиректор ГСЛ добавил, что все обязательно проверит полиция, поскольку уже начаты уголовные процессы о случившемся.

"Однако я бы хотел обратить внимание на тот факт, что в основном лесные пожары возникли из-за халатности и невнимательности. Поэтому каждый, кто решил отдохнуть рядом с лесом, должен тщательно оценить, что он берет с собой. Делать это нужно для того, чтобы не оставить даже ничтожных предметов, которые могут в такую жаркую и сухую погоду загореться", - сказал Креслиньш.

По его словам, в такую погоду леса не защищены, в последние дни было получено 26 вызовов, связанных с лесными пожарами. Креслиньш также указал, что пожар в Валдгале не самый большой, поскольку самый крупный по площади пожар был потушен пару лет назад в Слитере.

Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался во вторник, 17 июля, позже пламя распространилось и на лес. По данным программы ЕС Copernicus, уже выгорело более 1000 га леса.

Ранее стало известно, что частная компания из Германии предложила Латвии вертолеты для тушения пожара под Талси.

Фото: ГПСС, Госполиция