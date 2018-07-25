Происшествия |

Латвия остро нуждается в технической поддержке в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости, хотя ясно, что из-за сложности пожар нельзя потушить и десятью вертолетами, сказал в передаче LNT "900 секунд" заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Кристап Эклонс.

По его словам, в данный момент у пожарных достаточно шлангов, хотя есть возможность, что и их станет мало. Также в работах по тушению пожара не хватает квадроциклов.

Как сообщалось ранее, сегодня в тушении пожара в Валдгалской волости начнет участвовать вертолет из Белоруссии.

Пожар на торфяном болоте начался во вторник, 17 июля, позже пламя распространилось и на лес.

Фото: Артурс Андрейс Бломкалнс/Госполиция