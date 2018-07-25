ГПСС: пожар под Талси не потушить и десятью вертолетами (38)
Происшествия | 25 июля 2018 года, 09:33
Латвия остро нуждается в технической поддержке в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости, хотя ясно, что из-за сложности пожар нельзя потушить и десятью вертолетами, сказал в передаче LNT "900 секунд" заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Кристап Эклонс.
По его словам, в данный момент у пожарных достаточно шлангов, хотя есть возможность, что и их станет мало. Также в работах по тушению пожара не хватает квадроциклов.
Как сообщалось ранее, сегодня в тушении пожара в Валдгалской волости начнет участвовать вертолет из Белоруссии.
Пожар на торфяном болоте начался во вторник, 17 июля, позже пламя распространилось и на лес.
Фото: Артурс Андрейс Бломкалнс/Госполиция
Из новостей узнал, что Евросоюз не может дать вертолёты и поставил Латвию в очередь по выделению техники для тушения пожара. Это же какая дикость в нашей любимой "независимой" Латвии, сейчас даже не война а простая засуха и простой пожар, а 28 стран Евросоюза такие беспомощные. Вы только в это вдумайтесь в эту ситуацию. Белоруссия готова оказать помощь, но я вас уверяю их технику к нам не пустят, мы же защищены НАТО- военные объекты, а Белоруссия с кем дружит?? А сколько согласований должно пройти с НАТО, с Америкой, Литвой и Эстонией и уверяю вас это не поможет. Вот вам простой небольшой пример как Латвия защищена Евросоюзом и НАТО даже не в военных столкновениях а просто только в стихийном бедствии. А где же учения от всех бедствий. Раньше можно было запросить безвозмездную срочную помощь военных молодых парней 30 лет назад, а эти "наши защитники" войска НАТО чем заняты, видимо в их договорах тушение пожаров не оговорено, да и некогда им, мы же строим им дополнительные казармы и спортзалы. И мы кричим что "Латвия независимая страна"????? Каждый год по пять международных учений играют в войнушку, а беда пришла совсем другая и не оттуда откуда ждали. Скорее всего торфоразработки это частная фирма а где же пожарный надзор, где защита от пожара, опять народные деньги тратятся и виноватых нет, где реальные учения по тем направлениям, где это требуется. Где инспектора лесничие, где разделительные противопажарные лесные полосы. Торфянники в Латвии горят уже не первый раз, а мы как всегда в дерьме?????
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Господи, да попросите вы помощи у России. Сколько можно уже быть гордыми???? Разве стыдно просить помощи? Ну да мы в НАТО, но надо же страну спасать. Что, так и будем всё время гордыми по жизни??? Что же за народ такой упрямый??? Пускай стыдится тот кто не помогает. 7091
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А как же российская техника тушила пожары в той же Греции, Португалии, они разве не члены НАТО, лох?:)
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