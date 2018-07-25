ПБ проверит связи российской "шпионки" с Латвией (14)
Полиция безопасности (ПБ) начала проверку возможной связи задержанной в США и подозреваемой в шпионаже Марии Бутиной с Латвией, сообщили агентству в ПБ.
Согласно информации агентства LETA, Бутина с 2013 года выставляла в соцсеть Instagram фотографии, на которых она запечатлена демонстрирующей огнестрельное оружие. В 2013 году она выставила фотографию, на которой виден самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, с комментарием: "Впервые лечу самолетом, у которого есть пропеллеры, из Таллина в Ригу. Немного страшно".
С 2015 года ее профиль в Instagram не обновлялся.
В ПБ сообщили, что Бутина до сих пор в их поле зрения не попадала, но правоохранительные органы обращают внимание на связанных с Россией так называемых энтузиастов практической стрельбы. Сейчас ПБ проверяет их возможную связь с Латвией.
Занятия практической стрельбой, с которыми связана Бутина, готовят к применению боевого оружия в динамичных условиях, например, в стрессовых ситуациях, на дальних дистанциях, в движении и из разных положений, пояснили в ПБ.
В Вашингтоне у Бутиной, которая в США обвиняется в том, что действовала как тайный агент России, были контакты с высокопоставленными лицами.
Бутина прибыла в США в августе 2015 года вместе с зампредседателя российского центробанка Александром Торшиным и участвовала в совещаниях об экономических отношениях России и США во время президентства Барака Обамы.
Она работала в команде Торшина, тесно связанного с президентом России Владимиром Путиным, и была его переводчиком на нескольких совещаниях в Вашингтоне.
Газета The New York Times сообщила, что Бутина пыталась установить контакты между Трампом и Путиным в 2016 году перед победой Трампа на президентских выборах.
Все злей и бесполезней -
И наслаждается своей
Историей болезни.
В.С.Высоцкий .1976 г.
Маразм крепчает...