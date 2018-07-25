Происшествия |

В Болдерае мужчина попытался совершить самоубийство прямо в полицейском автомобиле, сообщает передача Degpunktā.

Мужчину подозревали в краже, поэтому чтобы не попасть в полицейский участок, он решил повеситься на рукаве собственной рубашки.

По словам сотруника Курземского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) Роланда Фрейманиса, злоумышленник украл в магазине алкоголь.

"В одно мгновение наступила непонятная тишина. Открыв дверь автомобиля в кабину для нарушителей, заметили, что мужчина пытается покончить с собой. Один рукав рубашки он обмотал вокруг шеи, другой - прикрепил к решетке. Его вытащили из рубашки и спасли жизнь", - рассказал Фрейманис.

Задержанный после случившегося требовал, чтобы его вовсе отпустили.

"Вы понимаете, что если я сейчас сяду, то просто умру. Позвольте мне спокойно уйти. Никто меня не увидит и не услышит. Вы, что, не люди?", - передает слова нарушителя полицейский.