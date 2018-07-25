В Болдерае мужчина пытался повеситься в полицейской машине (8)

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Происшествия | 25 июля 2018 года, 14:27

В Болдерае мужчина попытался совершить самоубийство прямо в полицейском автомобиле, сообщает передача Degpunktā.

Мужчину подозревали в краже, поэтому чтобы не попасть в полицейский участок, он решил повеситься на рукаве собственной рубашки.

По словам сотруника Курземского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) Роланда Фрейманиса, злоумышленник украл в магазине алкоголь.

"В одно мгновение наступила непонятная тишина. Открыв дверь автомобиля в кабину для нарушителей, заметили, что мужчина пытается покончить с собой. Один рукав рубашки он обмотал вокруг шеи, другой - прикрепил к решетке. Его вытащили из рубашки и спасли жизнь", - рассказал Фрейманис.

Задержанный после случившегося требовал, чтобы его вовсе отпустили.

"Вы понимаете, что если я сейчас сяду, то просто умру. Позвольте мне спокойно уйти. Никто меня не увидит и не услышит. Вы, что, не люди?", - передает слова нарушителя полицейский.

Комментарии 8
Крыса1 час назад
Да, попасть в тюрьму для мужика в наше время это смерте подобно, если за бутылку сажают то страшно подумать какой безпредел твориться в тюрьме.. это на первый взгляд живем в достойном государстве с розовым будующем, на деле прекрасный храм под названием тюрьма разворовывают все кто не лень, иправительное госучереждение привратилось в забойню
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моцарт46 минут назад
Рижской муниципальной полиции (РМП) Роланда Фрейманиса, злоумышленник украл в магазине алкоголь.
Вы понимаете, что если я сейчас сяду, то просто умру

В данном проступке нет такого состава, чтобы сажать в тюрьму, отказ в возбуждение уголовного дела по малозначительности, у нас сотни тысяч присваивают или по Судрабе разбазаривают, и ничего...:))))))))) А тут бутылка алкоголя, пиво украл -это максимум 1.5 евро!
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Светлана23 минуты назад
Сама будучи русской, я такое про русских никогда не напишу.
Тут один чокнутый тролль ники ворует.
Внимания не хватает!
Если раз в день на Х не пошлют - кушать не может.
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