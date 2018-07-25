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Несмотря на использование вертолетов, горение и тление торфа в Валдгалской волости продолжается, и полностью ликвидировать его смогут, скорее всего, только осенние ливни, сообщила Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Вертолеты - большая подмога в тушении пожара на болоте, так как с их помощью можно охранять периметр пожара и тушить его внутри него. Однако несмотря на это, надо рассчитывать, что, по всей вероятности, полностью ликвидировать горение и тление торфяников смогут только осенние дожди.

Сейчас идет организационная работа и улаживаются формальности, и в ближайшее время в Латвию для участия в тушении этого пожара прибудет вертолет из Белоруссии.

Как сообщалось, тушение возникшего 17 июля пожара на торфяниках и в лесу в Валдгалской волости продолжается уже седьмой день.

Фото: Артурс Андрейс Бломкалнс/Госполиция