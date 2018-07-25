Происшествия |

Во вторник сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали на Югле группу лиц, подозреваемых в убийстве 61-летней женщины, пишет Nra.lv. После убийства и кражи молодые люди пытались сбежать из Риги, но их удалось поймать.

Как отмечают в полиции, 24 июля, в 23.30 на пульт дежурного поступила информация о том, что в одной из квартир в микрорайоне Межциемс найдено тело женщины 1957 г.р. со следами насильственной смерти. На голове убитой эксперты констатировали резаные раны и ушибы. Тело нашел вернувшийся домой родственник жертвы.

На место происшествия прибыли сотрудники Управления криминальной полиции РРУП и участка полиции "Тейка". Они выяснили, что к преступлению могут быть причастны знакомые с женщиной девушка и парень 1998 и 1999 г.р. В ходе оперативных действий удалось установить, что пара попытается сбежать из города. В течение часа подозреваемых задержали в микрорайоне Югла. По пути они пытались избавиться от улик. Оба задержанных ранее не судимы.

По информации РРУП, убийство было совершено вечером 24 июля в квартире женщины. Одной из вероятных причин убийства мог быть давний личный конфликт подозреваемых со своей жертвой. Следствие продолжается.

Фото из Flickr