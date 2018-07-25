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Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) ответила на критику со стороны жительницы Резекне, которая ранее заявила, что диспетчер службы отказалась регистрировать вызов и положила трубку.

В своем Facebook женщина рассказала, что случайно встретила на улице мужчину, который просил вызвать ему "скорую". По ее словам, диспетчер сперва поинтересовалась, есть ли у нуждающегося в помощи при себе 40 евро, чтобы он смог оплатить вызов медиков, а затем посоветовала ей сделать мужчине укол самостоятельно. После повторного звонка, машина "скорой" все же приехала, рассказала жительница Резенке.

Представители СНМП связались с Mixnews и изложили свою версию случившегося. По их словам, машина выехала на вызов уже после первого звонка.

"Представительная проверка СНМП показала, что сразу после первого звонка диспетчер отправила бригаду медиков, которая была на месте в течение 9 минут. Спустя некоторое время поступил еще один звонок, однако в связи с тем, что бригада уже была отправлена, он был зарегистрирован как повторный. На месте происшествия бригада констатировала, что человек не нуждается в медицинской помощи и данная ситуация связана с его образом жизни на протяжении длительного времени. Итог - отказ от помощи медиков. В соответствии с правилами Кабинета министров, о возможной оплате диспетчеру необходимо сообщать во время вызова, так как бригада выезжает на вызов, который не является неотложным", - сообщили в службе.

В СНМП также напомнили, в каких случаях необходимо незамедлительно звонить в "скорую".

"Напоминаем, что на срочный номер 113 необходимо звонить без промедления, если произошло дорожно-транспортное происшествие, получены тяжелые травмы, наблюдается угрожающее жизни кровотечение, беспамятство, отсутствует или затруднено дыхание, возникает внезапная боль в груди, свидетельствующая об инфаркте, немеет часть тела, что свидетельствует об инфаркте, а также в других угрожающих жизни случаях. Ежедневно бригады СНМП выезжают на 1000-1100 вызовов, из которых половина не является неотложными и при которых помощь необходимо получать у семейного врача или самостоятельно обращаться в амбулаторные медицинские учреждения. Нередко люди нуждаются в социальной помощи и вызовы связаны с чрезмерным употреблением алкоголя, что требует ежедневного лечения. Призываем каждого в случае претензий обращаться напрямую в СНМП, чтобы ситуацию можно было оперативно изучить", - сказано в сообщении.

Ранее сообщилось, что Министерство здравоохранения планирует увеличить плату за необоснованный вызов бригады СНМП и другие услуги "скорой".