Более трети жителей села Стикли вернулись в свои дома (1)

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Происшествия | 26 июля 2018 года, 07:39

Более трети эвакуированных из-за пожара под Талси жителей села Стикли вернулись в свои дома, сообщил председатель Вентспилсского края Айварс Муцениекс, пишет Nra.lv.

Из 120 жителей села домой вернулись около 50 человек. По словам Муцениекса, вернувшиеся люди не жалуются на здоровье. Кроме того, в настоящее время в населенном пункте значительного задымления не наблюдается.

При этом глава края отметил, что пока в село возвращаться нежелательно, так как прогнозы направления ветра для этого неблагоприятны. По этой причине в Стикли пока не пускают детей.

Как ранее отметили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), подсчитать убытки, которые пожар нанес самоуправлению, пока невозможно - это станет известно, когда пожар будет полностью ликвидирован. Тем не менее, муниципалитет уже потратил около 5000 евро на предоставление воды и продуктов.

Напомним, в Стикли из-за пожара в Валгдалской волости возникло сильное задымление, в связи с чем были эвакуированы почти все жители поселка.

Ранее в ГПСС сообщили, что несмотря на использование вертолетов, горение и тление торфа продолжается, и полностью ликвидировать его смогут, скорее всего, только осенние ливни.

Тушение возникшего 17 июля пожара на торфяниках и в лесу в Валдгалской волости продолжается уже восьмой день.

Фото: ГПСС, Госполиция

Комментарии 1
Patriot3 часа назад
Talsu ugunsgrèks ir lokalizèts, apdraudèjuma cilvèku dzìvìbàm un apdzìvotàm vietàm nav un turpinàs plànveida darbs pie degosàs kùdras nodzèzsanas. Mùsu ugunsdzèsèji meistarìgi veic savus darba pienàkumus un liels viniem paldies par padarìto darbu. Saprotu, ka mans komentàrs sarùgtinàs nelielu barinu pretvalstisko komentàru rakstìtàju.
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