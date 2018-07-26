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Более трети эвакуированных из-за пожара под Талси жителей села Стикли вернулись в свои дома, сообщил председатель Вентспилсского края Айварс Муцениекс, пишет Nra.lv.

Из 120 жителей села домой вернулись около 50 человек. По словам Муцениекса, вернувшиеся люди не жалуются на здоровье. Кроме того, в настоящее время в населенном пункте значительного задымления не наблюдается.

При этом глава края отметил, что пока в село возвращаться нежелательно, так как прогнозы направления ветра для этого неблагоприятны. По этой причине в Стикли пока не пускают детей.

Как ранее отметили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), подсчитать убытки, которые пожар нанес самоуправлению, пока невозможно - это станет известно, когда пожар будет полностью ликвидирован. Тем не менее, муниципалитет уже потратил около 5000 евро на предоставление воды и продуктов.

Напомним, в Стикли из-за пожара в Валгдалской волости возникло сильное задымление, в связи с чем были эвакуированы почти все жители поселка.

Ранее в ГПСС сообщили, что несмотря на использование вертолетов, горение и тление торфа продолжается, и полностью ликвидировать его смогут, скорее всего, только осенние ливни.

Тушение возникшего 17 июля пожара на торфяниках и в лесу в Валдгалской волости продолжается уже восьмой день.

Фото: ГПСС, Госполиция