Пожар под Талси: некоторые места снова горят открытым пламенем (9)
В четверг утром, 26 июля, на месте пожара торфяника в Валдгалской волости в отдельных местах снова началось горение открытым пламенем, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Ночью горение открытым пламенем зафиксировано не было, однако утром оно возобновилось в тлеющих местах.
В ГПСС подчеркнули, что пожар все еще удается удержать внутри созданного периметра.
В четверг работы по тушению пожара продолжаются. В среду вечером, 25 июля, до наступления темноты огонь тушили с воздуха с помощью вертолета Национальных вооруженных сил.
@Latvijas_armija helikopters "Mi-17" turpina darbu pie ugunsgrēka dzēšanas @ugunsdzeseji pic.twitter.com/Uq4J3cG9sJ— NBS (@Latvijas_armija) 25 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что несмотря на использование вертолетов, горение и тление торфа в Валдгалской волости продолжается, и полностью ликвидировать его смогут, скорее всего, только осенние ливни.
Фото: twitter.com/ugunsdzeseji
Ничего делать не умеют.
Кучку торфа и то тушить не чем.
Флаг поставе, и хороводом на авто вокруг покатайтесь, "патриоты" бездарные и бесполезные , может и потухнет тогда.
Президент же сказал,что гори оно синем пламенем,и свалил в отпуск.