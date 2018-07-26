Происшествия |

В четверг утром, 26 июля, на месте пожара торфяника в Валдгалской волости в отдельных местах снова началось горение открытым пламенем, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Ночью горение открытым пламенем зафиксировано не было, однако утром оно возобновилось в тлеющих местах.

В ГПСС подчеркнули, что пожар все еще удается удержать внутри созданного периметра.

В четверг работы по тушению пожара продолжаются. В среду вечером, 25 июля, до наступления темноты огонь тушили с воздуха с помощью вертолета Национальных вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что несмотря на использование вертолетов, горение и тление торфа в Валдгалской волости продолжается, и полностью ликвидировать его смогут, скорее всего, только осенние ливни.

Фото: twitter.com/ugunsdzeseji