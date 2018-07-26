Пожар под Талси: некоторые места снова горят открытым пламенем (9)

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Происшествия | 26 июля 2018 года, 08:35

В четверг утром, 26 июля, на месте пожара торфяника в Валдгалской волости в отдельных местах снова началось горение открытым пламенем, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Ночью горение открытым пламенем зафиксировано не было, однако утром оно возобновилось в тлеющих местах.

В ГПСС подчеркнули, что пожар все еще удается удержать внутри созданного периметра.

В четверг работы по тушению пожара продолжаются. В среду вечером, 25 июля, до наступления темноты огонь тушили с воздуха с помощью вертолета Национальных вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что несмотря на использование вертолетов, горение и тление торфа в Валдгалской волости продолжается, и полностью ликвидировать его смогут, скорее всего, только осенние ливни.

Фото: twitter.com/ugunsdzeseji

Комментарии 9
...2 часа назад
Позор.
Ничего делать не умеют.
Кучку торфа и то тушить не чем.

Флаг поставе, и хороводом на авто вокруг покатайтесь, "патриоты" бездарные и бесполезные , может и потухнет тогда.
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А почему кстати2 часа назад
Хозяин ничего не делает ? Или гори гори ясно
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Так1 час назад
Надо спеть или потанцевать. Ну можно и хоровод.
Президент же сказал,что гори оно синем пламенем,и свалил в отпуск.
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