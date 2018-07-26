Происшествия |

В среду, 25 июля, в Латгале 42-летняя женщина во время ухода за коровами упала, а животное на нее наступило, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

В результате случившегося пострадавшая получила травмы головы и ноги.

Между тем под Ригой 50-летняя женщина получила ожоги лица и шеи, после того как пыталась разжечь гриль специальной жидкостью, которая загорелась у пострадавшей в руках.

В Курземе двое мужчин работали с деревообрабатывающими инструментами. Мужчине в возрасте 78 лет на ногу упал угловой шлифовальный станок, в результате чего у пенсионера образовалась рана на пятке, а 32-летний мужчина оступился во время работы с моторной пилой и получил травму руки.

В свою очередь в Риге 53-летний мужчина упал с двухметровых стеллажей на рабочем месте, получив травмы руки и ноги.

В целом за прошедшие сутки сотрудники СНМП выехали на 1067 вызовов, 226 из которых были связаны с различными травмами.

Фото: pixabay.com