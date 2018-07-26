Происшествия |

Добровольцы Bezvests.lv в Риге на Андрейсале накануне провели под водой поиски пропавшего 21 июля 2018 года 22-летнего Владислава Фуртата. Участвовало около 20 человек, но, к сожалению, поисковое мероприятие не увенчалось успехом.

Как пишет портал Bezvests.lv, известно, что молодой человек ночью в день пропажи приехал в клуб Firsts на такси и назад до сих пор не вернулся. Рассматривается несколько версий. По одной из них молодой человек мог утонуть.

Как сообщается, стало известно последнее местоположение работающего мобильного телефона Владислава. С учетом этих показаний группа добровольцев Bezvests.lv объявила поиск на воде.

С помощью специальной аппаратуры для подводных поисков - эхо-камеры и сонара, предоставленной добровольцем Bezvests.lv Андреем Чернявским, группа волонтеров просканировала дно и поверхность Даугавы вдоль берега.

Акустической камерой обнаружено два особо подозрительных объекта, для проверки в указанных точках под воду погрузился водолаз Bezvests.lv Василий Петерсон.

Однако точечные погружения подозрений не подтвердили. Несколько подозрительных мест обозначили и поисковые собаки - бордер-колли Джей-Джей и Лукас, которые работают по специальной методике при поисках на воде.

Кинологи Bezvests.lv Ингуна и Бригита отметили, что обе собаки на определенных участках вели себя очень беспокойно. В этих местах водолазом также были произведены погружения на глубину до 6 метров, но ожидаемых результатов они не дали.

Команда волонтеров поисковой организации тщательно проверяла речное дно вдоль береговой линии протяженностью более километра, а также квадрат примерно в 200 метрах от берега с 18:00 до полуночи - более 6 часов.

Родные и близкие пропавшего, а также его друзья следили за поисками с берега. Из-за темноты и по другим объективным причинам поиски к полуночи пришлось прекратить.

Фото: Bezvests.lv