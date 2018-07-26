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В четверг, 26 июля, к ликвидации пожара в Валдгалской волости присоединится белорусский вертолет, он уже вылетел в Латвию и необходимости в дополнительных иностранных вертолетах пока нет, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Оценив ситуацию на месте пожара, ответственные службы решили изменить статус просьбы о международной помощи с запроса международных ресурсов на мониторинг ситуации.

Это означает, что потенциальные желающие помочь теперь известны и извещены о ситуации под Талси в данный момент. Пока их ресурсы не требуются, но при изменении ситуации они готовы незамедлительно прийти на помощь в тушении пожара, пояснили в ГПСС.

"Сейчас в работах по тушению пожара дополнительные вертолеты не требуются, так как в них после техобслуживания снова участвуют латвийские и литовские вертолеты, также сегодня прибудет белорусский вертолет", - сообщает ГПСС.

Напомним, пожар на торфяниках и в лесу в Валдгалской волости возник 17 июля.