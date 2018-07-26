В Даугаве найдено тело пропавшего 22-летнего Владислава Фуртата (2)
Происшествия | 26 июля 2018 года, 15:36
На пятый день с момента исчезновения, обнаружено тело 22-летнего рижанина Владислава Фуртата, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.
Со слов близких, которые подтверждает и полиция, тело утонувшего молодого человека всплыло на поверность воды под пирсом ресторана на Андрейсале, в том самом месте, где молодой человек отдыхал в день пропажи и где накануне команда добровольцев bezvests.lv проводила поиски.
Как пишет портал Bezvests.lv, известно, что молодой человек ночью в день пропажи 21 июля приехал в клуб Firsts на такси и назад не вернулся.
Молодые пропадают умирают тонут.
3
Ответить
Запчасти на месте, или уже всё на "гайки" разобрано?
Ответить