Происшествия |

На пятый день с момента исчезновения, обнаружено тело 22-летнего рижанина Владислава Фуртата, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Со слов близких, которые подтверждает и полиция, тело утонувшего молодого человека всплыло на поверность воды под пирсом ресторана на Андрейсале, в том самом месте, где молодой человек отдыхал в день пропажи и где накануне команда добровольцев bezvests.lv проводила поиски.

Как пишет портал Bezvests.lv, известно, что молодой человек ночью в день пропажи 21 июля приехал в клуб Firsts на такси и назад не вернулся.