Происшествия |

Тяжелая авария произошла сегодня на шоссе A8 Рига-Елгава-литовская граница, сообщает Nra.lv со ссылкой на очевидца.

Фотография со столкнувшимися легковым автомобилем и грузовиком была опубликована одним из пользователей Instagram. В публикации уточняется, что ДТП произошло на Елгавском виадуке, о пострадавших не сообщается.

Как отмечает очевидец, водитель легковой машины совершал поворот в неположенном месте, вследствие чего и произошло столкновение.