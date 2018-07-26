Происшествия |

20 июля вскоре поле полудня сотрудники центрального управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о мужчине на улице Чака, который, возможно, находится в состоянии наркотического опьянения и кричит на прохожих. Об этом сообщает РМП на своем Facebook.

На месте происшествия свидетели указали полицейским на нарушителя. Мужчина был одет только в шорты и тапки. Стражи порядка пригласили его в оперативное транспортное средство, где попросили продемонстрировать содержимое вещей. Среди них нашлось несколько шприцев - как упакованных, так и использованных. На левой руке мужчины был виден свежий след от укола. Во время разговора он признался, что употреблял героин.

Во время проверки личных данных оказалось, что он объявлен в розыск. Мужчину доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.