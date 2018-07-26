Крупный пожар в Плявниеки: перекрыто движение (4)

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Происшествия | 26 июля 2018 года, 20:13

В микрорайоне Плявниеки возник крупный пожар, сообщает телеканал LTV7 на своей странице в Facebook.

Как отмечает телеканал, большие клубы дыма наблюдаются в районе улицы Ренцена (район базы EKSI). На месте работает пожарный расчет, слышны сирены подъезжающих машин, собираются жители ближайших окрестностей.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце в интервью радио Baltkom рассказала, что вызов поступил в 19:32 на улицу Лубанас, где загорелись деревянные паллеты.

По ее словам есть угроза распространения огня. На месте работают 42 спасателя и задействованы 9 машин с цистернами. Площадь пожара и причины возгорания устанавливаются. Сообщения о пострадавших пока не поступало.

В настоящий момент полностью закрыто транспортное движение на улице Мейрану на участке от Лубанас до улицы Ренцену.

ОБНОВЛЕНО 21:01

Огонь распространился на соседнее здание ангара. На месте происшествия произошло несколько взрывов.

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Фото: Александр Огородников

Комментарии 4
Атбалстниекс57 минут назад
Пилныги атбалсту!!
Пидриотушка, сорян, я тебя опередил, иди балстуй в другое место :P
5
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Ари атбалсту44 минуты назад
Симт проценты вису
3
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Latviešu Patriots36 минут назад
100% uzticos mūsu ugunsdzēsēju profesionālitātei! Ugunsgrēku nodzēsīs!
7
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