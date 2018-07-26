Происшествия |

В микрорайоне Плявниеки возник крупный пожар, сообщает телеканал LTV7 на своей странице в Facebook.

Как отмечает телеканал, большие клубы дыма наблюдаются в районе улицы Ренцена (район базы EKSI). На месте работает пожарный расчет, слышны сирены подъезжающих машин, собираются жители ближайших окрестностей.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце в интервью радио Baltkom рассказала, что вызов поступил в 19:32 на улицу Лубанас, где загорелись деревянные паллеты.

По ее словам есть угроза распространения огня. На месте работают 42 спасателя и задействованы 9 машин с цистернами. Площадь пожара и причины возгорания устанавливаются. Сообщения о пострадавших пока не поступало.

В настоящий момент полностью закрыто транспортное движение на улице Мейрану на участке от Лубанас до улицы Ренцену.

ОБНОВЛЕНО 21:01

Огонь распространился на соседнее здание ангара. На месте происшествия произошло несколько взрывов.

Фото: Александр Огородников