Крупный пожар в Плявниеки: перекрыто движение (4)
В микрорайоне Плявниеки возник крупный пожар, сообщает телеканал LTV7 на своей странице в Facebook.
Как отмечает телеканал, большие клубы дыма наблюдаются в районе улицы Ренцена (район базы EKSI). На месте работает пожарный расчет, слышны сирены подъезжающих машин, собираются жители ближайших окрестностей.
Представитель ГПСС Инта Палкавниеце в интервью радио Baltkom рассказала, что вызов поступил в 19:32 на улицу Лубанас, где загорелись деревянные паллеты.
По ее словам есть угроза распространения огня. На месте работают 42 спасателя и задействованы 9 машин с цистернами. Площадь пожара и причины возгорания устанавливаются. Сообщения о пострадавших пока не поступало.
В настоящий момент полностью закрыто транспортное движение на улице Мейрану на участке от Лубанас до улицы Ренцену.
ОБНОВЛЕНО 21:01
Огонь распространился на соседнее здание ангара. На месте происшествия произошло несколько взрывов.
Pļavnieki pic.twitter.com/HXpFUa9Ekc— Nepareizais (@Nepareizais) 26 июля 2018 г.
Pļavnieki pic.twitter.com/zk15cWKYzx— Aivis Gatis (@kakismans) 26 июля 2018 г.
Фото: Александр Огородников
Пидриотушка, сорян, я тебя опередил, иди балстуй в другое место :P