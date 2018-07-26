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Пожар, возникший после 19-ти часов на индустриальной территории на улице Ренцена в микрорайоне Плявниеки, удалось локализовать в 22:45. Его площадь составила более 3000 квадратных метров. В ходе работ пострадали 10 спасателей, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). На место происшествия прибыли все оперативные службы, в том числе полицейские и несколько бригад "скорой" помощи.

"В ходе работ по тушению пострадали 10 спасателей, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи, девять из них после оказания медпомощи смогли продолжить работы, а один спасатель доставлен в больницу для дальнейшего обследования", - сказано в сообщении ГПСС.

Также ГПСС сообщает, что в огне сгорели деревянные паллеты, но и находящиеся фуры, в том числе с алкоголем, а в сгоревшем ангаре взорвались баллоны с ацетиленом и кислородом.

"В 22:45 пожар был локализован, общая площадь горения составила 3000m2, в том числе на площади в 2200m2 горели деревянные паллеты, а на площади 400m2 ангар, на площади в 400m2 несколько автомашин и контейнеры", - сказано в сообщении ГПСС в Twitter.

О том, что в микрорайоне Плявниеки возник крупный пожар, около восьми часов вечера сообщил телеканал LTV7 на своей странице в Facebook.

Большие клубы дыма можно было наблюдать в районе улицы Ренцена (район базы EKSI). На месте работаю несколько пожарных расчетов, были слышны сирены подъезжающих машин, собираются жители ближайших окрестностей.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце в интервью радио Baltkom рассказала, что вызов поступил в 19:32 на улицу Лубанас, где загорелись деревянные паллеты.

По ее словам есть угроза распространения огня, было полностью закрыто транспортное движение на улице Мейрану на участке от Лубанас до улицы Ренцену. На месте работают 42 спасателя и задействованы 9 машин с цистернами.

ОБНОВЛЕНО 21:01

Позднее стало известно, что огонь распространился на соседнее здание ангара. На месте происшествия произошло несколько взрывов, по одной из версий сотрудников ГПСС, гореть может и бытовая химия, так как она располагалась на объекте. Позже эти сведения подтвердились, стало известно, что взрывались баллоны с ацетиленом и кислородом.

Пожарные настоятельно рекомендуют всем, кто в близлежащих окрестностях чувствует запах дыма, закрыть окна и двери в помещениях.

Ugunsgrēkā dega ne tikai koka paletes, bet arī blakus esošā smagā automašīna ar alkoholu, kā arī blakus esošajā angārā, kurš nodega, sprāga acetilēna un skābekļa baloni. — VUGD (@ugunsdzeseji) July 26, 2018

Ekskluzīvs video no ugunsgrēka Lubānas ielā. Šajā objektā atradās arī sadzīves ķīmija, par ugunsgrēku ir informēts @videsdienests, informē @ugunsdzeseji. Patlaban liesmas sāk mazināties, novēroja LTV. pic.twitter.com/w40UnmvP3F — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 26 июля 2018 г.

Фото: Александр Огородников