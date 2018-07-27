При тушении пожара в Плявниеки пострадали 11 спасателей (14)

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Происшествия | 27 июля 2018 года, 08:17

Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в пятницу утром продолжают работать на ликвидации пожара на ул. Лубанас в Риге, где вчера на большой площади горели деревянные паллеты, здание ангара и несколько автомашин, сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

При тушении этого пожара пострадали 11 спасателей, 10 из них после оказания медицинской помощи продолжили работу, один был госпитализирован для дальнейшего обследования.

Вызов на пожар на ул. Лубанас ГПСС получила в четверг в 19.32.

Огонь от горевших паллет перекинулся на соседнее здание ангара. В ангаре взорвалось несколько ацетиленовых и кислородных баллонов.

В 22.45 пожар был локализован. Общая площадь горения достигла 3000 кв. м: на площади 2200 кв. м горели паллеты, 400 кв. м - ангар, еще 400 кв. м - несколько автомашин и контейнеров.

Фото: Александр Огородников

Комментарии 14
Домовой3 часа назад
А где были владельцы когда нарушались рабочими правила хранения взрывоопасных баллонов? Им было некогда? Они свои жиры коптили на солнышке? " Огонь от горевших паллет перекинулся на соседнее здание ангара. В ангаре взорвалось несколько ацетиленовых и кислородных баллонов." - грубейшее нарушение правил противопожарной безопасности, так как эти баллоны должны были храниться на растоянии 15-20 метров, под навесом, вне помещений. Взрывом этих баллонов были нанесены травмы пожарным. Надо через судебные органы ЗАСТАВИТЬ этих ГРЁБАНЫХ ПИЗНЕСМЕНОВ оплатить не только нанесённый ужерб, но и материальную компенсацию пожарным за нанесение вреда здоровью. Пусть оплатят. И о этом широко оповестить в СМИ чтобы другим была наука.
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...3 часа назад
Зарастите, приехали...
Кучу палетов не потушить...
До управлялись хуторяне.
Нигде уже специалистов нету , все сбежали.

НАТО палига.
А где НАТО ?
А НАТО пиво пьёт и им пофиг...
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Светлана2 часа назад
Лучше задайте вопрос, кто и зачем поджёг палеты.
А баллоны, как вы сами написали, находились в ангаре, то есть в помещении.
И если огонь возник извне, причем тут хозяева баллонов?
Удивляет другое - почему загоревшиеся палеты вовремя не окатили водой из шланга при первом же запахе дыма? Где были шланги, гидранты и огнетушители?

Спасателям скорейшего выздоровления.
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