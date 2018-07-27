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Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в пятницу утром продолжают работать на ликвидации пожара на ул. Лубанас в Риге, где вчера на большой площади горели деревянные паллеты, здание ангара и несколько автомашин, сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

При тушении этого пожара пострадали 11 спасателей, 10 из них после оказания медицинской помощи продолжили работу, один был госпитализирован для дальнейшего обследования.

Вызов на пожар на ул. Лубанас ГПСС получила в четверг в 19.32.

Огонь от горевших паллет перекинулся на соседнее здание ангара. В ангаре взорвалось несколько ацетиленовых и кислородных баллонов.

В 22.45 пожар был локализован. Общая площадь горения достигла 3000 кв. м: на площади 2200 кв. м горели паллеты, 400 кв. м - ангар, еще 400 кв. м - несколько автомашин и контейнеров.

Фото: Александр Огородников