Происшествия |

Суд Видземского предместья Риги вынес приговор мошеннику, который за полтора года обманул 19 человек. Мужчина предлагал им на портале ss.com арендовать несуществующую квартиру, после чего получал задаток и скрывался, пишет Nra.lv.

Как указано в обвинительном заключении, мошенник действовал по одной и той же схеме: создавал электронный почтовый ящик на чужое имя, затем от этого имени размещал на портале бесплатных объявлений предложение о якобы сдаваемой квартире. Когда на объявление отвечали потенциальные квартиранты, он отправлял им собственноручно подготовленные договоры об аренде несуществующей квартиры, в которых указывал реквизиты другого лица, таким образом втираясь в доверие.

Квартиранты переводили на счет 250 евро, при этом человек, на чье имя переводили деньги, не знал, что его банковскими реквизитами пользуется преступник. Однако он снимал деньги, а затем передавал их мошеннику.

В целом жертвами квартирного махинатора стали 19 человек. Сумма ущерба оценена в 4520 евро. Суд приговорил подсудимого к 1,5 годам лишения свободы условно.

Фото: flickr.com/Jamie Henderson