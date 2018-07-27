Сдавая несуществующую квартиру, мошенник обманул людей на 4500 евро (2)
Суд Видземского предместья Риги вынес приговор мошеннику, который за полтора года обманул 19 человек. Мужчина предлагал им на портале ss.com арендовать несуществующую квартиру, после чего получал задаток и скрывался, пишет Nra.lv.
Как указано в обвинительном заключении, мошенник действовал по одной и той же схеме: создавал электронный почтовый ящик на чужое имя, затем от этого имени размещал на портале бесплатных объявлений предложение о якобы сдаваемой квартире. Когда на объявление отвечали потенциальные квартиранты, он отправлял им собственноручно подготовленные договоры об аренде несуществующей квартиры, в которых указывал реквизиты другого лица, таким образом втираясь в доверие.
Квартиранты переводили на счет 250 евро, при этом человек, на чье имя переводили деньги, не знал, что его банковскими реквизитами пользуется преступник. Однако он снимал деньги, а затем передавал их мошеннику.
В целом жертвами квартирного махинатора стали 19 человек. Сумма ущерба оценена в 4520 евро. Суд приговорил подсудимого к 1,5 годам лишения свободы условно.
Фото: flickr.com/Jamie Henderson
человек, на чье имя переводили деньги, не знал, что его банковскими реквизитами пользуется преступник. Однако он снимал деньги, а затем передавал их мошеннику.
Вот просто так, отдал незнакомцу 4500, ну ну.