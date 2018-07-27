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На месте пожара на торфянике в Валдгалской волости продолжается тление торфа, местами возобновилось горение открытым пламенем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Пожар по-прежнему удается удерживать внутри созданного периметра, на месте продолжают работу пожарные. В пятницу в тушении пожара участвуют также три вертолета, включая присланный из Белоруссии.

Tikko no Talsu lidlauka uz ugunsgrēku dzēšanas darbu vietu izlidoja Baltkrievijas helikopters, kurš ierodoties nekavējoties uzsāks ugunsgrēka dzēšanas darbus no gaisa. pic.twitter.com/d2EBSR7JPR — VUGD (@ugunsdzeseji) 26 июля 2018 г.

Saņemot Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko rīkojumu, uz Latviju izlidojis glābšanas helikopters MI- 8 ar sešiem glābējiem. Helikopters var uzņemt līdz trim tonnām ūdens no gandrīz jebkuras ūdenstilpes. pic.twitter.com/0wIKKFItWO — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 26 июля 2018 г.

В связи с работами по тушению пожара до 10 августа продлен запрет на использование в этом районе дронов и других летательных аппаратов.

Начальник управления оперативного руководства ГПСС Янис Гринбергс сообщил Латвийскому радио, что сейчас на тушении пожара работают около 70 человек. С прибытием новой смены их число увеличится до 90. Ресурсов достаточно, дополнительная помощь пока не требуется.

Šonakt ugunsdzēsēji glābēji turpināja ugunsgrēka dzēšanas darbus Talsu novadā, kur daudzviet, iekšpus perimetra, joprojām notiek gruzdēšana, bet atsevišķās vietās notiek degšana ar atklātu liesmu. Šodien darbs tiek turpināts un no augšas dzēšanu veic arī trīs helikopteri. pic.twitter.com/NzoqFYDwLi — VUGD (@ugunsdzeseji) 27 июля 2018 г.

На вопрос, являются ли вертолеты оптимальнейшим средством для тушения этого пожара, Гринбергс ответил, что человеческие ресурсы лучше, так как с воздуха невозможно залить водой весь торфяной слой, а горение зачастую происходит в более глубоких слоях. При этом вертолет намного эффективнее, когда возникает горение открытым пламенем. Да и люди не везде могут попасть физически.

Когда смогут вернуться домой эвакуированные жители стекла Стикли, он пока не прогнозирует.

Последние замеры качества воздуха показывают, что вблизи села Стикли оно хорошее, пожар на него не влияет, и дополнительные меры предосторожности не требуются.

Председатель Вентспилсской краевой думы Айвар Муцениекс ранее сообщил агентству ЛETA, что в село Стикли вернулись более трети жителей. Однако возвращаться в село пока нежелательно, так как прогнозы направления ветра неблагоприятны.

Как сообщалось, несмотря на использование вертолетов, пожар на торфянике, скорее всего, полностью потушат только осенние дожди, сказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

Пожар в торфяном болоте начался вечером 17 июля, позже огонь перекинулся и на лес.

Фото: ГПСС, Госполиция