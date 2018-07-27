Крупный пожар в Плявниеки ликвидирован (6)

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Происшествия | 27 июля 2018 года, 15:11

Пожарные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в пятницу в середине дня ликвидировали пожар на ул. Лубанас в Риге, где вчера на большой площади горели деревянные паллеты, здание ангара и несколько автомашин, сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

При тушении этого пожара пострадали 11 пожарных, 10 из них после оказания медицинской помощи смогли продолжить работу, один был госпитализирован для дальнейшего обследования.

Как сообщалось, вызов на пожар на ул. Лубанас ГПСС получила в четверг в 19:32.

Огонь от горевших паллет перекинулся на соседнее здание ангара. В ангаре взорвалось несколько ацетиленовых и кислородных баллонов.

В 22:45 пожар был локализован. Общая площадь горения достигла 3000 кв. м: на площади 2200 кв. м горели паллеты, 400 кв. м - ангар, еще 400 кв. м - несколько автомашин и контейнеров.

Фото: Александр Огородников

Комментарии 6
Latviešu Patriots55 минут назад
Mēģini mīkstais..Ha Ha ha
1
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Очень прошу не умоляю1 час назад
Заткнись пидар.или могу помочь без шутки ......знаю кто ты и от куда дрочишь.....и хозяин не поможит
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Latviešu Patriots1 час назад
Mūsu ugunsdzēsēji ir profesionāļi ar lielo burtu!
1
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