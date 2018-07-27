Происшествия |

Во второй половине пятницы возник пожар в лесу и на болоте в Кемерском национальном парке недалеко от озера Каниера, сообщает Управление по защите природы.

Площадь возгорания 10 гектаров. На месте работы по тушению координирует Государственная служба леса, работают несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы и специалисты по защите природы.

В тушении задействован вертолет с мешком для воды, который оказывает очень серьезную поддержку, так как к месту ЧП на специализированном транспорте добраться невозможно.

Видео снято в 17 часов, к данному часу площадь пожара может быть и большей.

Piektdien pēcpusdienā izcēlies meža un purva ugunsgrēks Ķemeru Nacionālajā parkā netālu no Kaņiera ezera. https://t.co/FhoW04XVi1 pic.twitter.com/MuLgJ4HES7 — DAP (@dabaDAP) July 27, 2018

Пожар возник недалеко от Каниерской тропы, поэтому туристов просят пока не посещать туристические объекты в окрестностях озера, чтобы не создавать рисков для своего здоровья и не мешать работе ответственных службы. Кроме того, Управление по защите природы напоминает, что это территория национального парка, поэтому использование беспилотных летательных аппаратов или дронов в этом месте запрещено.

В жаркую и сухую погоду в лесах очень высока пожароопасность, поэтому ответственные службы призывают людей соблюдать осторожность, чтобы из-за неосторожности или невнимания не вызвать необратимые последствия.