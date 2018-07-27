Крупный пожар возник в Кемерском национальном парке (13)

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Происшествия | 27 июля 2018 года, 21:25

Во второй половине пятницы возник пожар в лесу и на болоте в Кемерском национальном парке недалеко от озера Каниера, сообщает Управление по защите природы.

Площадь возгорания 10 гектаров. На месте работы по тушению координирует Государственная служба леса, работают несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы и специалисты по защите природы.

В тушении задействован вертолет с мешком для воды, который оказывает очень серьезную поддержку, так как к месту ЧП на специализированном транспорте добраться невозможно.

Видео снято в 17 часов, к данному часу площадь пожара может быть и большей.

Пожар возник недалеко от Каниерской тропы, поэтому туристов просят пока не посещать туристические объекты в окрестностях озера, чтобы не создавать рисков для своего здоровья и не мешать работе ответственных службы. Кроме того, Управление по защите природы напоминает, что это территория национального парка, поэтому использование беспилотных летательных аппаратов или дронов в этом месте запрещено.

В жаркую и сухую погоду в лесах очень высока пожароопасность, поэтому ответственные службы призывают людей соблюдать осторожность, чтобы из-за неосторожности или невнимания не вызвать необратимые последствия.

Комментарии 13
Ж2 часа назад
Не пойму,я как-то.А эти ущербные,на какой предмет,тут,радуются пожарищу?Что-то про талсинские и адажкские события,столько восторгов не было.
1
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Да, да2 часа назад
Это Путин, солнце помыл, чтоб оно Латвию спалило.
3
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Домовой1 час назад
Вполне возможно, что это молодняк по пьяне там шашлычки жарил. В те края очень часто едут компании молодняка с рюкзаками и ночёвками, затариваются спиртным и жарят шашлыки. Им пофиг, что это природоохранная зона и уникальная природа. Им секс с романтикой подавай. Часто приходилось встречать места их безобразного отношения к природе.
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