Пожар в Кемерском парке удалось локализовать (7)
Происшествия | 28 июля 2018 года, 10:39
Начавшийся в пятницу вечером пожар в Кемерском национальном парке удалось локализовать на площади 9,3 га, сообщил представитель Земгальского лесничества Янис Грава.
Угрозы распространения огня нет, но на нее могут повлиять разные факторы, например, ветер.
Напомним, как уже писал Mixnews, пожар возник недалеко от популярного среди туристов озера Каниерис, поэтому Управление охраны природы просит пока не посещать эти места, чтобы не рисковать здоровьем и не мешать работе ответственных служб.
Laba ziņa, ugunsdzēsēji savu uzdevumu augstumos!
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Вечером узнаем,насколько информация правдива.......а фотосессия,тоже присутствовала?
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Malaci mùsu ugunsdzèsèji.
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