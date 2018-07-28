Пожар в Кемери: открытого огня нет, но наблюдается тление (3)

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Происшествия | 28 июля 2018 года, 14:50

В настоящее время для тушения пожара в Кемерском национальном парке и на болоте помощь вертолета не требуется, сообщил представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Он напомнил, что в пятницу вечером пожар был ограничен. Общая площадь горения составляет 9,6 га. В настоящее время открытого пламени нет, больше наблюдается тление.

Пожар на месте координирует ГСЛ, а также работают несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и специалисты Управления по охране природы (УОП).

"Скорость ветра на месте происшествия терпимая. Надеемся, что она не увеличится", - добавил Яункикис.

Управление по охране природы не рекомендует туристам посещать озеро Каниерис и другие близлежащие объекты, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать работе ответственных служб.

Напомним, пожар в Кемерском национальном парке начался в пятницу вечером.

Фото: kemerunacionalaisparks.lv

Комментарии 3
Latviešu Patriots41 минуту назад
Mūsu ugunsdzēsēji ir savu uzdevumu augstumos! Liels paldies viņiem!
1
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Мы фсе умрём28 минут назад
Наши друзья и партнёры пророчат сухую, затяжную осень...
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Ж55 минут назад
Не переживайте!Скоро осень!Дожди,всё,потушут.Может быть.Главное отрапортовали!
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