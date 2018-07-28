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В настоящее время для тушения пожара в Кемерском национальном парке и на болоте помощь вертолета не требуется, сообщил представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Он напомнил, что в пятницу вечером пожар был ограничен. Общая площадь горения составляет 9,6 га. В настоящее время открытого пламени нет, больше наблюдается тление.

Пожар на месте координирует ГСЛ, а также работают несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и специалисты Управления по охране природы (УОП).

"Скорость ветра на месте происшествия терпимая. Надеемся, что она не увеличится", - добавил Яункикис.

Управление по охране природы не рекомендует туристам посещать озеро Каниерис и другие близлежащие объекты, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать работе ответственных служб.

Напомним, пожар в Кемерском национальном парке начался в пятницу вечером.

Фото: kemerunacionalaisparks.lv