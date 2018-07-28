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В воскресенье, на месте пожара на торфянике в Валдгалской волости пострадал один спасатель, который одной ногой наступил в подземную полость, образовавшуюся при горении торфа. Об этом сообщается на сайте Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Спасатель был передан бригаде "скорой" помощи и доставлен в больницу для дальнейшего осмотра.

ГПСС указывает, что пожары торфяников опасны, так как при горении образовываются пустоты с твердой поверхностью, которые незаметны для глаза. Туда случае неосторожного захода может провалиться человек или даже техника.

Также ГПСС напоминает латвийцам, что находиться в зоне спасательных работ опасно и призывает жителей не приближаться к месту ЧП.

В ночь с пятницы на субботу, на месте пожара в Валдгалской волости только в нескольких местах было зафиксировано горение открытым пламенем, а во многих местах продолжалось тление торфа.

Пожар по-прежнему удается удерживать внутри созданного периметра. Сегодня работы по тушению пожара были продолжены как на земле, так и с воздуха.

Напомним, в пятницу в тушении пожара уже участвовали три вертолета, включая присланный из Белоруссии. Последние замеры качества воздуха показали, что вблизи села Стикли оно хорошее, пожар на него не влияет, и дополнительные меры предосторожности не требуются.

Как ранее сообщил председатель Вентспилсской краевой думы Айвар Муцениекс, в село Стикли вернулись более трети жителей. Однако пока возвращаться туда нежелательно, так как прогнозы направления ветра неблагоприятны.

Тем временем как ранее сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, несмотря на использование вертолетов, пожар на торфянике, скорее всего, полностью потушат только осенние дожди.

Напомним, пожар в торфяном болоте начался вечером 17 июля, а позже огонь перекинулся и на лес.

Фото: Том Рутковскис, Госполиция, ГПСС