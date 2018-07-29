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Сегодня утром, 29 июля, пожар в Кемерском национальном парке и на болоте удалось полностью ликвидировать, сообщил представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Землевладельцам поручено обеспечить, чтобы не возник новый пожар.

Как сообщалось ранее, пожар в Кемерском национальном парке начался в пятницу вечером.

В пятницу вечером пожар был ограничен, открытого пламени больше не было, наблюдалось только тление. Общая площадь горения составила 9,6 га.

Тушение пожара на месте координировала ГСЛ, также работали несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и специалисты Управления по охране природы (УОП).

Фото: flickr.com/Piedzīvojumu Gars