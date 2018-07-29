Происшествия |

За прошедшие сутки в ДТП пострадали 24 человека, в том числе шесть пешеходов, свидетельствует оперативная информация Госполиции.

За сутки в Латвии зарегистрировано 67 ДТП, в 18 из них пострадали люди.

20 ДТП зарегистрировано в Рижском регионе, 18 - в Земгале, 11 - в Латгале, 8 - в Курземе, 10 - в Видземе.

Вчера полицейские задержали шестерых автоводителей в состоянии алкогольного опьянения: троих - в Рижском регионе, двоих - в Видземе, одного - в Курземе.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 337 протоколов, в том числе 165 - за превышение разрешенной скорости движения.

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