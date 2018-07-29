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В Вентспилсе сотрудники Госполиции задержали двух человек, которые подозреваются в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ, сообщили в Курземском региональном управлении Госполиции.

Полицейские задержали мужчину 1984 года рождения и женщину 1985 года рождения. Оба задержанных являются жителями Вентспилса.

У подозреваемых были изъяты примерно 10 грамм вещества, которое содержит карфентанил и приблизительно 12 грамм вещества, содержащего метамфетамин, а также таблетки, в составе которых есть бупренорфин.

Мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции за похожее преступление и суд назначил ему наказание в виде заключения. Между тем к женщине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Полиция начала уголовный процесс за незаконное хранение наркотических и психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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