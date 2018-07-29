Во время тушения пожара под Талси пострадал спасатель (1)
Происшествия | 29 июля 2018 года, 21:14
Некоторые места на территории пожара в Валдгалской волости до сих пор тлеют, однако горения открытом пламенем не было замечено, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Об этом пишет Skaties.lv.
По словам представителя ГПСС Инты Палкавниеце, пожар удаётся удержать внутри созданного периметра. Все работы по тушению пожара продолжаются, с 27 июля в них участвуют три вертолета.
Палкавниеце также указала, что в субботу, 28 июля, на месте пожара в Валдгалской волости пострадал пожарный, который провалился одной ногой в прогарину. Пострадавший был тут же передан медикам и после доставлен в больницу для дальнейшего осмотра.
Напомним, пожар торфяника в Валдгалской волости начался 17 июля.
Спичкой поджог себе бороду, с будуна.
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